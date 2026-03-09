Era diventato ritrovo abituale di pregiudicati polizia sospende l' attività di un chiosco per 7 giorni

La polizia ha deciso di sospendere per sette giorni l’attività di un chiosco a Caltagirone, dopo aver constatato che era diventato un punto di incontro frequente per pregiudicati. Diversi controlli nel corso del tempo avevano evidenziato questa situazione, portando così alla misura temporanea di chiusura. La decisione mira a prevenire ulteriori problemi legati a questo luogo.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di Caltagirone, in quanto era diventato abituale ritrovo di pregiudicati, come emerso dai diversi controlli effettuati nel tempo. Il provvedimento è scaturito dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura di Catania per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa che possono turbare la sicurezza pubblica. Nello specifico, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno effettuato numerosi controlli nell’attività commerciale del quartiere San Giorgio in un significativo arco temporale, attraverso approfonditi accertamenti degli avventori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

