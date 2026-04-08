Polizia sospende l' attività di un chiosco per 7 giorni era ritrovo abituale di pregiudicati

La polizia ha disposto la sospensione temporanea di un chiosco nel quartiere San Giorgio, per una durata di sette giorni. La decisione arriva in seguito a un provvedimento del questore di Catania. Il chiosco era un punto di ritrovo abituale di persone con precedenti penali. La sospensione mira a prevenire eventuali problemi legati alla frequentazione del luogo.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco del quartiere San Giorgio, a seguito di provvedimento emesso dal questore di Catania e per una durata di 7 giorni. A notificare l’atto al gestore sono stati i poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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