Ci sono adulti che sembrano adolescenti con dinamiche simili ai war games del tipo ‘Se fai così allora ti sparo un razzo' | parla Paolo Crepet – IL VIDEO

Durante una partecipazione al podcast “Supernova”, lo psichiatra e sociologo ha commentato come alcuni adulti manifestino comportamenti simili a giochi di guerra, con dinamiche che ricordano scambi di minacce tra adolescenti. Ha sottolineato l’importanza di permettere ai bambini di esprimersi liberamente e di utilizzare il gioco come strumento di crescita. La discussione si è focalizzata sull’effetto che tali comportamenti possono avere sui più giovani e sulla necessità di tutelare le modalità di sviluppo attraverso il gioco.

Paolo Crepet è intervenuto al podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan. Lo psichiatra, sociologo e opinionista italiano riconosce quanto sia importante garantire ai bambini la possibilità di esprimersi e di sviluppare, attraverso il gioco, degli strumenti per la vita. “L’iper-assistenza è il problema di oggi. – ha detto – La Montessori e tanti pedagogisti hanno avuto fin dall’inizio un’idea semplice: i bambini sono esseri umani con un talento e bisogna dare loro la possibilità di esternarlo”. I problemi osservati da Crepet riguardano sia lo sviluppo infantile che il comportamento degli adulti. Nella fase evolutiva, l’assenza dell’ esperienza ludica priva i bambini dell’importante apprendimento legato alla sconfitta, elemento cruciale per la maturazione personale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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