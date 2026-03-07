Barbara D’Urso Vince In Tribunale | Nike Rivelli Condannata!

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di Naike Rivelli, a seguito di una denuncia presentata da Barbara D’Urso. La decisione arriva dopo un procedimento legale in cui sono stati ascoltati i testimoni e analizzati gli elementi del caso. La sentenza ha portato alla condanna della Rivelli, confermando la responsabilità per le affermazioni fatte pubblicamente.

La Corte d’Appello di Torino conferma la condanna per diffamazione contro Naike Rivelli dopo la denuncia di Barbara D’Urso. Ecco cosa è successo e perché la vicenda sta facendo discutere. La battaglia legale tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli torna sotto i riflettori e si conclude con una nuova svolta giudiziaria. La Corte d’Appello di Torino ha infatti confermato la condanna per diffamazione nei confronti della figlia di Ornella Muti, accogliendo ancora una volta le ragioni della nota conduttrice televisiva. La decisione è stata pronunciata il 6 marzo, mettendo un nuovo punto fermo su una vicenda iniziata nel 2024. Tutto era nato da alcuni video pubblicati su Instagram da Rivelli, contenuti che – secondo l’accusa – contenevano dichiarazioni offensive e commenti ritenuti lesivi dell’immagine pubblica di Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

