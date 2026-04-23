Choc al Santuario dell' Incoronata | ignoti tentano di rubare la corona della Madonna Nera

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, al Santuario dell'Incoronata, situato a pochi chilometri da Foggia, si è verificato un tentativo di furto. Ignoti individui hanno cercato di sottrarre la corona della Madonna Nera che si trova nella teca del santuario. Non ci sono state segnalazioni di feriti né di altri danni. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Choc al Santuario dell'Incoronata, a pochi chilometri da Foggia, dove nella notte tra il 22 e il 23 aprile, si è verificato un tentativo di furto delle corone presenti nella teca della Madonna Nera.Ignoti, secondo quanto ricostruito, avrebbero preso a sprangate il vetro della teca dove è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate S'infortuna scendendo dal Santuario di Madonna della Corona: soccorsa 65enneLa donna è stata raggiunta sul Sentiero del Pellegrino dal Soccorso alpino e dal personale del 118, che gli hanno fornito le prime cure per poi... Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importantiPasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell'Incoronata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Santuario dell'Angelo chiuso 3 mesi, al via il cantiere per la pulizia di pareti e pavimento: la Madonna sarà portata in DuomoCAORLE - Lavori al Santuario della Madonna dell'Angelo, si procede con le pareti e il risanamento del pavimento: la chiesa pronta a una chiusura di circa tre mesi. Dopo i festeggiamenti di fine anno ... ilgazzettino.it Santuario della Madonna dell’Angelo pronto a riaprire a maggio, il vicesindaco: «Luogo di culto molto radicato»CAORLE (VENEZIA) - È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del Santuario della Madonna dell'Angelo. Dalla seconda settimana di maggio, infatti, il luogo di culto riaprirà i ... ilgazzettino.it