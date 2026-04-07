Durante il giorno di Pasquetta, un cane di razza Labrador è stato trovato abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Il cane presenta ferite di rilevante entità, che richiedono cure veterinarie. La scoperta è stata segnalata alle autorità competenti, che ora indagano sull’accaduto. La polizia ha avviato accertamenti per risalire all’identità del proprietario e capire le circostanze dell’abbandono.

Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell'Incoronata. Ha ferite importanti Pasquetta 2026.Di questo labrador recuperato sul viale di ingresso del Santuario dell'Incoronatasappiamo poco o nulla.Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi.È chippato, ma non risultano registrazioni in anagrafe canina regionale quindi potrebbe essere un fuori regione.A quanto pare era stato avvistato già nella mattinatama solo nel tardo pomeriggio alcuni ragazzi non hanno mollato il telefono fino a che non è intervenuto il veterinario reperibile della Asl.Se non bombardi la Polizia Locale si rischia di finire nell'oblio, oramai è parte della cosiddetta "procedura". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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