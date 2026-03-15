S' infortuna scendendo dal Santuario di Madonna della Corona | soccorsa 65enne

Nel primo pomeriggio di domenica, il Soccorso alpino di Verona è stato chiamato a intervenire su un sentiero nel comune di Brentino Belluno. Una donna di 65 anni si è infortunata mentre scendeva dal Santuario di Madonna della Corona, lungo il Sentiero del Pellegrino. La centrale del 118 ha attivato le operazioni di soccorso poco dopo le 13.

La donna è stata raggiunta sul Sentiero del Pellegrino dal Soccorso alpino e dal personale del 118, che gli hanno fornito le prime cure per poi condurla all'ambulanza Durante la fase di discesa infatti, una 65enne di Clusone (provincia di Bergamo) se era procurata la probabile distorsione della caviglia. Una squadra, che era impegnata in addestramento a Rivoli Veronese, ha dunque raggiunto con il proprio mezzo la base del sentiero e da lì lo ha risalito assieme al personale sanitario dell'ambulanza, dopo aver ricevuto le coordinate del luogo dell'incidente. Una volta raggiunta, alla donna sono state prestate le prime cure, per poi essere caricata sulla barella e trasportata fino all'ambulanza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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