Due uffici postali della Brianza, situati a Renate e Triuggio, non riapriranno come previsto ad aprile a causa di lavori di restyling ancora in corso. Entrambi gli uffici sono stati chiusi temporaneamente e la ripresa delle attività è stata posticipata di qualche mese. La riapertura è stata annunciata, ma i lavori di ristrutturazione richiedono ancora più tempo rispetto alle previsioni iniziali.

Slitta la riapertura di due uffici postali brianzoli interessati dai cantieri di restyling. Si tratta dell’ufficio di via Giovanni XXIII a Renate e di via Rimembranze a Triuggio. La data di apertura è stata posticipata al 3 aprile per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento dei cantieri. Alla riapertura degli uffici, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile attingere a una serie di nuovi servizi. Per esempio si potrà richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici, di stato civile e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uffici postali: la riapertura slitta ad aprile

