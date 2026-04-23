Arezzo, 23 aprile 2026 – Chiara Francini sarà al centro del prossimo spettacolo della stagione teatrale di Anghiari, intitolato «Sedut!». La rappresentazione si terrà nel teatro locale e vedrà l’attrice protagonista. La stagione teatrale, iniziata nel 1996, prosegue con questo nuovo appuntamento che coinvolge il pubblico della zona. La pièce si inserisce nel cartellone di quest’anno, che comprende vari eventi e spettacoli.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Chiara Francini è la protagonista del prossimo appuntamento di «Sedut!» questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. «Sembra un imperativo, un ordine da addestratore di animali da circo. E invece no: è un invito gentile travestito da gioco. Noi siamo ingenui: crediamo ancora al valore centrale della “seduta” teatrale, a questo luogo di riscoperta del respiro umano e delle emozioni» dice Andrea Merendelli Direttore artistico della stagione. Domani sera 24 aprile alle 21 sarà appunto ospite Chiara Francini, per la proiezione del film “Coppia aperta quasi spalancata” interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico e incontro con il pubblico in collaborazione con Ente Mostra Valtiberina Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiara e l’amore. La coppia aperta di Francini

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