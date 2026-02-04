Chiara Francini in visita a Napoli | teatro e cinema con Chiara Francini

Chiara Francini ha scelto Napoli per una visita speciale. Il 4 febbraio, si è presentata in città per partecipare a due eventi in rapida successione: uno dedicato al teatro e l’altro al cinema. La sua presenza ha attirato subito l’attenzione di residenti e fan, curiosi di vedere da vicino l’attrice e scrittrice. Francini ha trascorso la giornata tra incontri e spettacoli, portando un po’ di energia fresca nel cuore della città.

Chiara Francini è a Napoli. Non per caso. Il 4 febbraio, nel cuore della città, è arrivata per un doppio evento: il teatro, e il cinema. Con un programma che va da Forte e Chiara, il suo nuovo monologo ispirato al suo libro, alla sala Teatro Bolivar, fino all’uscita del film Agata Christian – Delitto sulle nevi, in concerto con Christian De Sica, Lillo Maccio Capatonda. Ecco il punto di partenza di una settimana di sguardi, di risate, di confessioni. La sua presenza a Napoli è un avvio, ma anche un tocco di realtà, di umanità, di forza. Ecco il momento in cui la sua arte, con un tocco ironico, emozionante, entra in contatto con due forme diverse di espressione: il palcoscenico e lo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”.

Chiara Francini e Frederick Lundqvist sono legati da circa vent'anni.

Argomenti discussi: Chiara Francini: La famiglia Lgbtqia+ è costruita, non ereditata. Ed è per questo che mi riguarda. I personaggi pubblici ci devono mettere la faccia; Chiara Francini in Forte e Chiara; Chiara Francini presenta i Rainbow Awards 2026: perché i suoi libri hanno conquistato la comunità LGBTQIA+ e l’intervento (spiegato) ad Atreju; Forte e Chiara, di e con Chiara Francini.

