Forte e Chiara | al Teatro Moderno il nuovo spettacolo di Chiara Francini

Chiara Francini presenta “Forte e Chiara” al Teatro Moderno, portando sul palco un nuovo spettacolo. La scelta deriva dal successo delle sue precedenti performance, che hanno attirato numerosi spettatori. La pièce si concentra su temi di vita quotidiana e relazioni, con un cast di attori emergenti. La regia mira a coinvolgere il pubblico con scene dinamiche e dialoghi diretti. La prima rappresentazione è prevista per questa sera alle otto.

Prosegue la scoppiettante stagione del Moderno con una vecchia conoscenza del teatro: Chiara Francini che porta in scena un nuovo spettacolo “Forte e Chiara”. Un vero e proprio one woman show durante il quale Francini racconta gli inizi, quando era una ragazza di provincia piena di sogni e tanta caparbietà. La fatica, gli errori, la perseveranza e i successi: tutto raccontato con schiettezza, ironia, senza far sconti a nessuno in primis a sé stessa. Uno spettacolo sincero in cui c’è satira, avanspettacolo, stand up comedy, teatro di narrazione in un mix divertente ed emozionante. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Chiara Francini, vede la regia di Alessandro Federico e le musiche originali di Francesco Leineri che le esegue dal vivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con “Forte e Chiara”Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”.

Chiara Francini in visita a Napoli: teatro e cinema con Chiara FranciniChiara Francini ha scelto Napoli per una visita speciale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Cosa fare in Valle d'Aosta - Chiara Francini arriva allo Splendor con lo spettacolo Forte e Chiara; Forte e Chiara in scena al Teatro Selve; Chiara Francini: La forza non è l'assenza di fragilità, è il modo in cui la si attraversa. Franca Rame ci insegna che l'intelligenza femminile non è accomodante; Il Levriero a Chiara Francini: È un cerchio che si chiude.

Forte e Chiara in scena al Teatro SelveForte e Chiara è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo ... mentelocale.it

Chiara Francini si racconta sul palco della sua Campi Bisenzio: due serate al TeatrodanteUn weekend tutto dedicato a Chiara Francini: l’attrice, recentemente sul grande schermo nel film Agata Christian - Delitto sulle neve di Eros Puglielli ... gonews.it

Savignano, Matteo Bussola ospite al Teatro Moderno: un doppio incontro tra disegno e scrittura - facebook.com facebook

"Il Carnevale degli animali": Stefano Fresi al Teatro Moderno per "La voce di ogni strumento" - x.com