Premier League | l' Arsenal vince e allunga a +6 City fermato sul pari e Villa battuto

L’Arsenal torna alla vittoria e allunga in classifica. I Gunners hanno battuto i rivali e si portano a sei punti di vantaggio sul secondo, mentre il Manchester City si ferma sul pari. La squadra di Londra, dopo aver vinto in Champions League, riprende il ritmo in campionato e respira. La vittoria contro il Villa aiuta a risollevare il morale e rafforzare la posizione in classifica.

Londra (Gran Bretagna) 2 febbraio 2026 - Dopo aver concluso al primo posto la fase a campionato di Champions League, l' Arsenal interrompe il digiuno di tre gare senza vittorie in Premier. Successo dei gunners e classifica che sorride con il ritorno a +6 sulle inseguitrici. Il Manchester City viene fermato sul pari dal Tottenham, mentre l' Aston Villa viene battuto a sorpresa tra le mura amiche dal Brentford. Terza vittoria consecutiva per United e Chelsea, ma il Liverpool risponde. Si apre leggermente la forbice tra le prime sei e tutte le altre per la prima volta in questa stagione di calcio inglese.

