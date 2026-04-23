La moglie di Diego Abatantuono si chiama Giulia Begnotti. È una donna che non lavora nel settore dello spettacolo e si è sposata con l’attore dopo aver convissuto per trentatré anni in seconde nozze. Abatantuono ha anche un’ex compagna, con cui ha avuto tre figli. La coppia attuale e quella precedente sono entrambe legate all’attore attraverso relazioni durature e figli condivisi.

La moglie di Diego Abatantuono è Giulia Begnotti, donna lontana dal mondo dello spettacolo, sposata dopo trentatré anni di convivenza in seconde nozze. Chi è Giulia Begnatti la moglie di Diego Abatantuono. Stasera l’artista sarà ospite di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:40 su Raitre. La carriera di Diego Abatantuono parte a metà degli anni Settanta, quando si fa conoscere dal grande pubblico al Teatro Derby di Milano prima, dove si afferma come comico e poi sul grande schermo. Nei primi anni Ottanta sposa la scenografa Rita Rabassini: dalla loro unione arriva la figlia Marta nel 1985. Due anni dopo, il matrimonio volge al termine.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e l’ex di Diego Abatantuono (madri dei tre figli)

FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO DOPO ESSERE STATO CHIUSO IN BAGNO DELLA SCUOLA DAI BULLI DELLA 1

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Panoramica sull’argomento

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Celebre anche una battuta di Diego Abatantuono in “Paparazzi”, con il sosia della star americana esprimersi con un famoso “So de Latina” - facebook.com facebook