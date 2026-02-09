Luciano Ligabue si è sposato nel 1991 con Donatella Messori, che è anche mamma di suo figlio Lenny. Ora, Donatella e la seconda moglie Barbara Pozzo sono le madri dei figli del cantante. La famiglia di Ligabue si allarga tra passato e presente, senza grandi clamori pubblici.

Luciano Ligabue si è sposato per la prima volta nel 1991 con Donatella Messori, dalla quale è nato il suo primo figlio, Lorenzo Lenny Ligabue. Nel 2013, Luciano Ligabue ha sposato Barbara Pozzo e dalla sua seconda moglie ha avuto un’altra figlia, Linda Chi è l’ex moglie. Donatella Messori è stata la prima moglie di Luciano Ligabue, il rocker di Correggio che ha costruito una carriera stellare nel mondo della musica italiana. Della sua biografia non si hanno informazioni se non ciò che è trapelato relativamente al suo rapporto con il cantautore ed ex marito Attraverso alcune informazioni che circolano in Rete si scopre che l’artista sarebbe diventato suo marito il 4 gennaio 1991, con una cerimonia celebrata a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex e la moglie di Luciano Ligabue, Donatella Messori e Barbara Pozzo (e madri dei suoi figli Lenny e Linda)

“La notte di Certe notti” passa anche da Genova. Luciano Ligabue ha annunciato la data genovese del tour che, tra settembre e ottobre, porterà il gran finale delle celebrazioni dedicate a “Certe notti”, a “Buon Compleanno Elvis” e ai vent’anni dal primo Camp facebook