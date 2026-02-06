Chi sono l’ex e la moglie di Andrea Bocelli Enrica Cenzatti e Veronica Berti e madri dei suoi figli

Andrea Bocelli e Veronica Berti sono sposati dal 2014. La coppia ha superato una crisi e ora vive insieme con la loro figlia Virginia, nata nel 2012. Veronica, che è anche la sua manager, è diventata la seconda moglie del tenore dopo una lunga storia d’amore. La famiglia di Bocelli si è allargata con la nascita della piccola, e lui ora si mostra felice e stabile accanto alla compagna.

Andrea Bocelli è sposato dal 2014 con la seconda moglie Veronica Berti, sua manager e madre della figlia Virginia (2012), con la quale ha superato una crisi relazionale. Precedentemente, è stato sposato dal 1992 al 2002 con Enrica Cenzatti, la sua prima moglie, con la quale ha avuto i figli Amos (1995) e Matteo (1997). Enrica Cenzatti è l’ex moglie di Andrea Bocelli ed è la donna che gli è stata accanto per molti anni. Classe 1969, è nata a Pisa e aveva solo 17 anni quando l’ha incontrato per la prima volta: è stato amore a prima vista. All’epoca lui suonava il piano in un bar e lei, entrando, ne era rimasta folgorata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

