Lista civica Biffoni sindaco Chi sono i 32 candidati | Abbiamo idee e progetti

È stata annunciata ufficialmente la lista civica ‘Biffoni Sindaco’ composta da 32 candidati. La lista sostiene la candidatura di Matteo Biffoni come sindaco di Prato alle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Il gruppo ha dichiarato di portare con sé idee e progetti per il futuro della città, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

E’ ufficiale la composizione della lista civica ‘ Biffoni Sindaco ’, a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 maggio, di Matteo Biffoni. Trentadue i candidati al consiglio comunale: 15 donne e 17 uomini. Una lista variegata che ha l’obiettivo di rappresentare ampiamente la società civile ma anche il sentimento di fiducia che la città nutre verso lo stesso Biffoni. Troviamo così candidati provenienti dal mondo delle professioni, della ricerca, dell’associazionismo, della sanità, del commercio, dell’impresa. Volti noti del territorio, ognuno con la propria storia personale fatta di attenzione e amore per Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lista civica Biffoni sindaco. Chi sono i 32 candidati : "Abbiamo idee e progetti" Notizie correlate Lista civica ‘Biffoni Sindaco’: ecco i 32 candidati al consiglio comunalePrato, 19 aprile 2026 – E' ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato,... Leggi anche: Forza Italia lancia la sfida per Lecco: chi sono i 32 candidati per Boscagli sindaco Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Orgoglio per Prato si presenta: Lista civica con valore politico. Sciumbata e Palumbo alla guida; Prato, Psi nella lista civica Biffoni Sindaco alle comunali: ufficializzati Risaliti e Vargiu; Prato, ufficiale la lista civica 'Biffoni Sindaco': tra i 32 candidati in corsa anche il Psi; Elezioni comunali a Prato, sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd. Prato, ufficiale la lista civica Biffoni Sindaco: tra i 32 candidati in corsa anche il PsiÈ ufficiale la composizione della lista civica 'Biffoni Sindaco', a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative del 24 e 25 ... gonews.it Lista civica Biffoni sindaco, ecco i 32 candidati al consiglio comunalePRATO - E' ufficiale la composizione della lista civica Biffoni sindaco, a sostegno della candidatura a primo cittadino di Prato, alle amministrative ... piananotizie.it Nicola Facchini La lista civica a sostegno del candidato di centrosinistra si presenta. Ecco i 32 in corsa per il consiglio facebook Elezioni Comune Venezia: conosciamo la lista la civica "Claudio Vernier - Città Vive". Presentato il programma fra laguna e terraferma con l'ambizione di offrire alla massa degli astenuti qualche buona ragione di votare per un'alternativa possibile. x.com