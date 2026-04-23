chi sono gli ufozero2 il duo comico e di creator napoletani alessio colucci e luca sciarrillo

UfoZero2 è un duo comico e di creator proveniente da Napoli, formato da Alessio Colucci e Luca Sciarrillo. La loro attività ha avuto inizio sui social media, dove hanno condiviso contenuti umoristici che hanno attirato l’attenzione di un pubblico online. Successivamente, hanno ampliato la loro presenza attraverso altre piattaforme e iniziative, consolidando il loro ruolo nel panorama della comicità digitale.

UfoZero2 è un duo comico e di creator napoletani composto da Alessio Colucci e Luca Sciarrillo. Dapprima la loro comicità ha trovato modo di emergere grazie ai social, trovando poi altre vetrine. Infatti i comici sono entrati a far parte della sesta edizione di “ LOL: Chi ride è fuori ”, programma di Prime Video dove i comici devono resistere al ridere. Originariamente videomaker su Instagram e TikTok, e ora anche su Twitch, i due sono noti per la loro comicità e la passione sfrenata per i videogiochi, che spazia da GTA a molto altro. Nati quasi per caso durante le lunghe giornate di quarantena dovute al Covid, i due hanno trasformato un vecchio sogno nel cassetto in una realtà comica, pubblicando video su TikTok che li hanno catapultati alla popolarità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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