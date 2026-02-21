Chi sono gli imprenditori napoletani dietro a Fantacalcioit e quanto guadagnano

Due imprenditori napoletani hanno venduto la loro app Fantacalcio.it alla Lega Serie A, ricevendo una cifra record. La piattaforma, che consente agli appassionati di creare squadre virtuali, ha attirato l’attenzione per il suo forte sviluppo negli ultimi anni. I due hanno avviato il progetto sei anni fa, investendo in tecnologia e marketing. La loro decisione ha suscitato molte discussioni nel settore digitale napoletano. La vendita ha chiuso un ciclo di crescita per la startup.

Pochi giorni fa hanno venduto la loro app alla Lega Serie A per una cifra shock. Si tratta dei due imprenditori napoletani che hanno costruito il successo di Fantacalcio.it, la piattaforma che raccoglie il 90 per cento degli utenti appassionati del gioco legato al calcio giocato che permette di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Milano-Cortina, dagli ori ai social virali: chi sono e quanto guadagnano gli atleti più pop di queste OlimpiadiMilano-Cortina 2026 ha visto protagonisti atleti di fama mondiale, tra cui molti che si sono fatti conoscere anche sui social. Dirigenti sanitari: chi sono i più pagati e quanto guadagnanoI dirigenti sanitari più pagati sono al centro di un’indagine che svela le differenze di stipendio tra i vari enti. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LATINA, PRESENTATO IL PREMIO GIOVANI IMPRENDITORI; Nuove leve per l’agricoltura sarda, aperte le iscrizioni al corso per giovani imprenditori; ?Gli imprenditori non dovrebbero essere soli - ma spesso lo sono; Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico. L’acquisto delle Terme e gli imprenditori del lusso. Ecco chi sono i soci di AptMontecatini Terme, 30 gennaio 2026 – Chi sono i soci che, insieme all’imprenditore Claudio Cardini, hanno presentato l’offerta irrevocabile di acquisto per alcuni immobili delle Terme? lanazione.it Migranti imprenditori, sono aumentati del 20% in dieci anni: creare aziende vuol dire radicarsiL’imprenditoria come strumento di integrazione. La dettagliata ricerca della Fondazione Moressa ... repubblica.it Nuovi poliziotti per Gaza: chi sono già 2000 candidati, ma non si esclude Hamas (che cerca un nuovo leader) @dafrattini, @Corriere x.com John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, due dei quali nominati proprio dal tycoon, hanno detto no ai dazi del presidente. Ecco chi sono - facebook.com facebook