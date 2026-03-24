Ci sono otto squadre divise da due vittorie, poi altre tre che battagliano per restare agganciate al treno giusto. Il totale fa undici e non comprende Fenerbahce e Olympiacos - le due migliori che si sono affrontate a inizio settimana in un assaggio di Final Four - altrimenti saremmo a tredici (su venti). Ecco a voi lo spettacolo dell’Eurolega, dove l’equilibrio è totale e ogni partita conta sul serio, figurarsi le ultime. E’ in arrivo il penultimo doppio turno con autentici spareggi (Monaco-Milano, per dirne uno). Ecco il power ranking aggiornato. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA Con 18 vittorie e 14 sconfitte a Kaunas cominciano davvero a sognare di poter strappare la qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dubai solida, la Virtus ha finito la benzina: il ranking di Eurolega, chi sale e chi scende

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