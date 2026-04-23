Chi passò le carte a Cosa Nostra sull' inchiesta mafia e appalti

Sono emersi dettagli su chi abbia trasmesso informazioni a Cosa Nostra riguardo all'inchiesta su mafia e appalti. In particolare, si è saputo chi ha consegnato un rapporto dettagliato proveniente dai carabinieri del ROS a soggetti collegati alla criminalità organizzata. La trasmissione di questi documenti ha sollevato interrogativi su possibili infiltrazioni e complicità all’interno delle indagini. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le responsabilità coinvolte.

Chi informò Cosa Nostra sull'indagine mafia-appalti? Chi consegno il corposo rapporto del ROS ad Angelo Siino, il pentito «Ministro dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra»? O forse la domanda più adatta dovrebbe essere cui prodest? Domanda a cui oggi sarebbe stato più facile fornire una risposta, dopo quanto sta emergendo dalla nuova inchiesta di Caltanissetta e sulla pista del cosiddetto «metodo degli appartamenti». Ma non lo era altrettanto all'epoca. Angelo Siino è un personaggio sicuramente ambiguo e dalle diverse sfaccettature. Si pente dopo l'arresto nel 1997. Ma dopo una lunga carriera da confidente di polizia e carabinieri. Ciò che salta...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi passò le carte a Cosa Nostra sull'inchiesta “mafia e appalti” Notizie correlate Scarpinato e l'inchiesta mafia-appalti: cosa c'è da chiarireIl direttore de Il Tempo Daniele Capezzone affronta insieme a Dario Martini l’inchiesta del nostro giornale arrivata oggi alla quinta puntata per... Borsellino indagava su mafia e appalti: ecco le carte "sparite"Imprenditori, soldi, Cosa Nostra: un triangolo che potremmo definire, senza troppi dubbi, mortale.