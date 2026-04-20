Il direttore del quotidiano e il giornalista Dario Martini analizzano l'inchiesta riguardante presunti collegamenti tra organizzazioni criminali e appalti pubblici. La discussione si concentra sui fatti emersi finora e sulle eventuali implicazioni legali. Viene esaminato il ruolo di alcune figure coinvolte e le procedure adottate nelle indagini. Nessuna conclusione viene tracciata, ma si evidenziano i punti chiave dei procedimenti giudiziari in corso.

Il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone affronta insieme a Dario Martini l’inchiesta del nostro giornale arrivata oggi alla quinta puntata per spiegare quali sono gli aspetti ancora non chiariti dal senatore del M5S Roberto Scarpinato e per quale motivo l’inchiesta mafia-appalti, tornata alla ribalta grazie al lavoro del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, è quantomai attuale. Ma anche per approfondire il ruolo dei protagonisti di quella vicenda e di quella inchiesta giudiziaria che eroi dell’antimafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ritenevano di estrema importanza. La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez. Il siluro dalla letterina di Littizzetto GUARDA La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scarpinato e l'inchiesta mafia-appalti: cosa c'è da chiarire

Previsioni de Il Tempo, Scarpinato e l'inchiesta mafia-appalti: cosa c'è da chiarire

Notizie correlate

Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appaltiLa procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca ha chiesto l’archiviazione per il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio...

Leggi anche: Inchiesta mafia-appalti, Di Pietro: “A fermarci furono i magistrati, non la politica”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Antimafia: inchiesta mafia-appalti fu insabbiata, Scarpinato chiarisca; Il pm accusa: Così fu insabbiata l'indagine su mafia e appalti. La strage di via D'Amelio fu una concausa; Le balle di Scarpinato che accusa la stampa. Dura critica del Csm; Attacco a Scarpinato: intercettazioni ''occasionali'' per ''cacciarlo'' dall'Antimafia.

Scarpinato dimettiti. Il grillino attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall'inchiesta di CaltanissettaRoberto Scarpinato decide di replicare. A modo suo. Il senatore del Movimento 5 Stelle, già procuratore generale, sceglie di intervenire sul ... iltempo.it

Mafia e appalti, anche il senatore del M5S Scarpinato negli atti dei magistrati. E Fatto e grillini si riscoprono cultori del garantismoIl senatore M5S ed ex procuratore Roberto Scarpinato intercettato trentaré volte mentre pianificava con un indagato per favoreggiamento a Cosa nostra le audizioni della Commissione antimafia. Sullo sf ... mowmag.com

Il Giornale. . Le giustificazioni di Scarpinato Quello che non torna sulla riunione del 14 luglio tenutasi presso la Procura di Palermo e su Natoli e Patronaggio: ecco come stanno davvero le cose facebook

Scarpinato e il giallo sulla riunione con Borsellino x.com