Chi è Yoko Yamada a LOL 6 | carriera origini e coming out della comica

Yoko Yamada, nata nel 1993 a Brescia, è una comica che ha partecipato alla sesta edizione di LOL. La sua famiglia ha origini miste, con una madre italiana e un padre giapponese. Non sono disponibili dettagli sul giorno preciso della sua nascita. La sua carriera e il suo percorso personale sono stati oggetto di attenzione pubblica, ma senza ulteriori informazioni ufficiali.

Yoko Yamada è nata a Brescia nel 1993, ma non si conosce l’esatto giorno della data di nascita. La madre è italiana mentre il padre è giapponese. Dopo aver studiato a Brescia, ottenuto il diploma decide di trasferirsi a Venezia per studiare la lingua del padre frequentando l’università. Nel 2020 arriva a portare in scena il suo primo spettacolo, “Pizza sul gelato”, per poi prendere parte alla prima stagione di “Stand up Comedy” di Comedy Central. La consacrazione per la comica Yoko Yamada arriva con la televisione: nel 2023 partecipa a Italia’s Got Talent e raggiunge la finale, portando la stand-up comedy su un palco seguito da milioni di spettatori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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