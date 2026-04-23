Ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026, durante la diretta del Grande Fratello Vip, sono stati annunciati i risultati del televoto. La sfida coinvolgeva tre concorrenti, ma nessuno di loro è stato eliminato. La conduttrice ha chiuso il televoto e ha comunicato i nomi dei preferiti e degli eliminati, anche se nessuno è uscito dalla casa. La puntata si è concentrata anche su alcuni litigi e nuovi sviluppi nelle relazioni tra i partecipanti.

In sfida c'erano tre concorrenti, Ilary Blasi ha chiuso il televoto durante la diretta e annunciato il verdetto Chi è uscito ieri sera, mercoledì 22 aprile 2026, dal Grande Fratello Vip? Sveliamo subito che nessun concorrente è stato eliminato, ma il televoto era fondamentale. La meno votata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, 22 aprile 2026: ecco il verdetto su eliminato e preferito, il riassunto dai litigi ai nuovi amori

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