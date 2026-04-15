Fiona May e Patrick Stevens, noti come la coppia dei Veloci in Pechino Express, condividono per la prima volta i dettagli della loro relazione. Si sono incontrati in un momento difficile delle loro vite, entrambi con il cuore ferito, e hanno deciso di costruire insieme qualcosa di sincero. Durante il programma, parlano apertamente del loro legame, che si è consolidato nel tempo e si basa su un amore autentico.

Cosa ricordate del vostro primo incontro? Fiona May: «Stavo attraversando un momento difficile perché mi stavo separando. Avevo visto Patrick di sfuggita perché frequentavamo le stesse competizioni, tra Mondiali, Europei e Olimpiadi ma ci limitavamo a un saluto e poco più. Poi, proprio in quel periodo buio, ci siamo conosciuti davvero». Patrick Stevens: «All’inizio è stato tutto molto cauto. Entrambi avevamo paura perché venivamo da storie complicate». Fiona May: «Sì, eravamo tutti e due con il cuore spezzato: abbiamo iniziato piano piano. Io vivevo in Italia, lui in Belgio: ogni tanto andavo io da lui e ogni tanto veniva lui da me. Anche Ryanair ha avuto il suo ruolo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fiona May e Patrick Stevens: «Ci siamo conosciuti quando avevamo il cuore spezzato, il nostro è un amore autentico»

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