Fiona May e Patrick Stevens | Ci siamo conosciuti quando avevamo il cuore spezzato il nostro è un amore autentico

Da vanityfair.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiona May e Patrick Stevens, noti come la coppia dei Veloci in Pechino Express, condividono per la prima volta i dettagli della loro relazione. Si sono incontrati in un momento difficile delle loro vite, entrambi con il cuore ferito, e hanno deciso di costruire insieme qualcosa di sincero. Durante il programma, parlano apertamente del loro legame, che si è consolidato nel tempo e si basa su un amore autentico.

Cosa ricordate del vostro primo incontro? Fiona May: «Stavo attraversando un momento difficile perché mi stavo separando. Avevo visto Patrick di sfuggita perché frequentavamo le stesse competizioni, tra Mondiali, Europei e Olimpiadi ma ci limitavamo a un saluto e poco più. Poi, proprio in quel periodo buio, ci siamo conosciuti davvero». Patrick Stevens: «All’inizio è stato tutto molto cauto. Entrambi avevamo paura perché venivamo da storie complicate». Fiona May: «Sì, eravamo tutti e due con il cuore spezzato: abbiamo iniziato piano piano. Io vivevo in Italia, lui in Belgio: ogni tanto andavo io da lui e ogni tanto veniva lui da me. Anche Ryanair ha avuto il suo ruolo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

fiona may e patrick stevens ci siamo conosciuti quando avevamo il cuore spezzato il nostro 232 un amore autentico
© Vanityfair.it - Fiona May e Patrick Stevens: «Ci siamo conosciuti quando avevamo il cuore spezzato, il nostro è un amore autentico»

Notizie correlate

Patrick Stevens, chi è il compagno di Fiona May (insieme a Pechino Express)La coppia formata da Patrick Stevens-Fiona May è tra i partecipanti all’edizione 2026 di “Pechino Express”, dove sono chiamati a gareggerare nsieme...

“Sono io a proteggere le mie figlie, non loro. Quello che ho visto a Pechino Express non è edificante”: Gianni Iapichino si sfoga contro l’ex moglie Fiona May e il compagno Patrick StevensReality, liti e famiglia al centro dello show: la campionessa di salto in lungo Fiona May, protagonista di Pechino Express insieme al compagno...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sono io a proteggere le mie figlie, non loro. Quello che ho visto a Pechino Express non è edificante: Gianni Iapichino si sfoga contro l’ex moglie Fiona May e il compagno Patrick Stevens; I #VELOCI: Fiona e Patrick - Pechino Express; Gianni Iapichino: Fiona May, quel che vedo non è edificante. Le parole del suo compagno? Alle mie figlie penso io; Gianni Iapichino non le manda a dire all'ex moglie Fiona May (e al nuovo compagno Patrick Stevens).

Gianni Iapichino attacca Fiona May e Patrick Stevens dopo Pechino ExpressFiona May, Gianni Iapichino e il caso Pechino Express: cosa sta accadendo La partecipazione di Fiona May a Pechino Express con il compagno Patrick Ste ... assodigitale.it

fiona may fiona may e patrickChi protegge Larissa Iapichino? Papà Gianni attacca Fiona May e Patrick Stevens, sfuriata dopo Pechino ExpressChi protegge Larissa Iapichino? Papà Gianni attacca l'ex Fiona May e il nuovo compagno Patrick Stevens, sfuriata del coach dopo la puntata di Pechino Express. sport.virgilio.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.