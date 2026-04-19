Sabrina Salerno ha sposato Enrico Monti nel 2006. L’imprenditore tessile ha conosciuto la cantante nel 1994. Entrambi erano impegnati quando si sono incontrati. La coppia si è unita in matrimonio dopo diversi anni di relazione. La loro storia d’amore è stata annunciata pubblicamente a partire dalla metà degli anni 2000. La coppia vive insieme da allora, senza ulteriori dettagli pubblici sulla loro vita privata.

S abrina Salerno è sposata dal 2006 con il marito Enrico Monti, imprenditore tessile che ha conosciuto nel 1994. Dieci anni dopo il primo incontro è nato il loro primo e unico figlio, Luca Maria. Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti si sono conosciuti quando erano ancora impegnati con i rispettivi compagni: “ Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici “, dichiarava Sabrina. Un anno dopo quel bellissimo incontro i due si sono rivisti e, nel 2006, sono convolati a nozze. Dal loro amore è nato il figlio Luca Maria coronando il loro sogno d’amore. “ Se dicessi che non sono geloso per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti: “Eravamo entrambi impegnati quando ci siamo conosciuti”

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