Chi è il marito di Sabrina Salerno Enrico Monti | Eravamo entrambi impegnati quando ci siamo conosciuti
Sabrina Salerno ha sposato Enrico Monti nel 2006. L’imprenditore tessile ha conosciuto la cantante nel 1994. Entrambi erano impegnati quando si sono incontrati. La coppia si è unita in matrimonio dopo diversi anni di relazione. La loro storia d’amore è stata annunciata pubblicamente a partire dalla metà degli anni 2000. La coppia vive insieme da allora, senza ulteriori dettagli pubblici sulla loro vita privata.
S abrina Salerno è sposata dal 2006 con il marito Enrico Monti, imprenditore tessile che ha conosciuto nel 1994. Dieci anni dopo il primo incontro è nato il loro primo e unico figlio, Luca Maria. Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti si sono conosciuti quando erano ancora impegnati con i rispettivi compagni: “ Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici “, dichiarava Sabrina. Un anno dopo quel bellissimo incontro i due si sono rivisti e, nel 2006, sono convolati a nozze. Dal loro amore è nato il figlio Luca Maria coronando il loro sogno d’amore. “ Se dicessi che non sono geloso per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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