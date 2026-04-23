Milano, 23 aprile 2026 – Il "super privé" della discoteca Pineta era considerato un "locale nel locale" per Deborah Ronchi e il compagno Emanuele Buttini, con tanto di ingresso sul retro per far entrare con riservatezza le ragazze reclutate per intrattenere calciatori e ospiti vip. Il loro tramite, secondo l'inchiesta della Procura su un presunto giro di prostituzione, era il pr Giovanni Urso (non indagato), titolare della società Fatturage.369 e socio della Carpa srl, che gestisce il locale in via Messina a pochi passi dal Cimitero Monumentale e da Chinatown, zona in ascesa nella movida milanese. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaescort-calciatori-studentesse-yi5l69me Pubblicizzando un evento al Pineta, in un video pubblicato sui social e acquisito dalla Gdf, Urso non risparmia colorite espressioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Giovanni Urso, il pr del Fatturage al Pineta: la scalata (anche social) alla movida e il codice del super privé vietato ai ‘plebei’

Notizie correlate

Dalle truffe nell'Agrigentino fino alla scalata del clan Senese: chi è l'uomo del selfie con la premierTutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli...

Dalle truffe in Sicilia alla scalata nella mafia romana: chi è il boss pentito del selfie con MeloniTutto parte da una fotografia: un selfie con Giorgia Meloni, scattato nel febbraio 2019 all’hotel Marriott di Milano durante un evento di Fratelli...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milano, la mappa dei locali dei festini con le escort: bonifici per oltre 450mila euro dai calciatori; Milano, nei locali della movida escort di lusso gestite dall'agenzia Ma.De : quattro arrestati. Tutti i nomi; Lupi candidato sindaco a Milano? La spinta di La Russa per un nome politico. E lui: A disposizione come tutti; Nelle carte della Procura di Milano spunta anche un calciatore del Toro.

Chi è Giovanni Urso, il pr del Fatturage al Pineta: la scalata (anche social) alla movida e il codice del super privé vietato ai ‘plebei’Il manager Gio Urso (non indagato), socio di Carpa srl, citato nelle carte dell’inchiesta escort di Milano. La Finanza ha rilevato 757.962 euro versati dalla società che gestisce il Pineta a Deborah R ... ilgiorno.it

Chi è Giovanni Urso alias «Fatturage», l'influencer e pr (non indagato) del Pineta: la gavetta al Billionaire, le foto con Lacerenza e la politicaClasse 1989, su TikTok ha 220 mila follower e 7,4 milioni di «like». Le ospitate in tv da «Non è la D'Urso» a «Fuori dal coro», e in radio alla «Zanzara» ... milano.corriere.it

Chi è Giovanni Urso alias «Fatturage», l'influencer e pr (non indagato) del Pineta: la gavetta al Billionaire, le foto con Lacerenza e la politica - facebook.com facebook