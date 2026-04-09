Dalle truffe nell' Agrigentino fino alla scalata del clan Senese | chi è l' uomo del selfie con la premier

Un’immagine ha scatenato una serie di eventi che coinvolgono diverse indagini. La fotografia, scattata nel febbraio 2019 in un hotel di Milano durante un incontro politico, mostra un uomo con la premier. Da lì sono emerse indagini su truffe nell’Agrigentino e su attività legate a un noto clan criminale. La figura al centro della fotografia ha un ruolo chiave in queste vicende.