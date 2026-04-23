Francesco Mandelli, nato nel 1979, è un attore, conduttore televisivo e musicista italiano. È conosciuto anche con il soprannome di “Il Nongio”, abbreviazione di “Il Non-giovane”. La sua carriera comprende numerose apparizioni in programmi televisivi e film italiani. È in coppia con Luisa Bertoldo e insieme hanno una figlia di nome Giovanna.

F rancesco Mandelli, noto col soprannome di “Il Nongio” (abbreviativo di “Il Non-giovane”), è un attore, conduttore televisivo e musicista italiano nato nel 1979. Diventato famoso a fine anni ’90 su MTV Italia, è celebre soprattutto per il duo comico “I Soliti Idioti” insieme a Fabrizio Biggio La carriera di Francesco Mandelli. Debutta in televisione nel 1998 su MTV Italia dove viene soprannominato “nongiovane” poi abbreviato in “nongiò”, soprannome che si porta dietro ancora oggi. Proprio sull’emittente musicale inizia la sua carriera e in quegli anni conosce Federico Russo, che nel 2020 lo affianca nella conduzione di Revolution, su Rai 2....🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Mandelli, la carriera del comico, la compagna Luisa Bertoldo e la figlia Giovanna

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