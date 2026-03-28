Un attore e comico ha dichiarato di aver mantenuto un rapporto fraterno con un collega e di aver deciso di sposarsi con la partner dopo 17 anni di convivenza. Ha raccontato di aver lavorato negli anni '90 in televisione e di aver avuto un episodio di schiaffo. Inoltre, ha parlato del sodalizio professionale con un altro comico e delle esperienze passate negli studi di MTV.

Nato e cresciuto a Osnago, offriva le sue prime performance tra le vie della Brianza e nelle recite parrocchiali. La svolta dopo una chiamata a MTV: Andrea Pezzi ne coglie subito l’originalità e la spontaneità, e nasce così il «nongiovane», la sua identità televisiva degli esordi. E proprio da Andrea Pezzi riceverà il famoso schiaffo dietro le quinte di MTV. «Era un programma che costava come tutto il palinsesto Rai di oggi», racconta. «A un certo punto salta un ospite e c'è un po' di tensione. Io avevo vent'anni e spesso venivano le stesse – chiamiamole così - figure retoriche meravigliose: Bluvertigo, Subsonica, Paola e Chiara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Mandelli: «Io e Andrea Pezzi avevamo un rapporto fraterno. Con Luisa abbiamo deciso di sposarci dopo 17 anni»

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