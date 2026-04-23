Filippo è il compagno di Mietta, una cantante italiana, con cui condivide una relazione da circa sei anni. È una persona che non lavora nel mondo dello spettacolo e si mantiene lontano dai riflettori. Mietta ha parlato del loro rapporto sottolineando che il segreto per stare insieme consiste nel scegliersi ogni giorno. La coppia ha trovato in questa dinamica la chiave della loro felicità.

Il compagno di Mietta è Filippo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo al quale è legata da circa sei anni, con il quale ha ritrovato la felicità. Chi è il compagno di Mietta. La cantante pugliese sarà stasera tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:40 su Raitre. Conclusasi la relazione con Davide Tagliapietra, il chitarrista veneto dal quale ha avuto il figlio Francesco Ian: “Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, non ne volevo sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero ptum! ” aveva raccontato. Ospite a Verissimo nel 2022, la voce di Baciami Adesso, annunciava di essere felicemente fidanzata con un uomo di nome Filippo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Filippo, il compagno di Mietta: “Il segreto per stare insieme? Ci scegliamo ogni giorno”

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