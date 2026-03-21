Non è questione di censura ma di consapevolezza Le parole che scegliamo ogni giorno raccontano il mondo in cui vogliamo vivere
Le parole che utilizziamo quotidianamente riflettono il modo in cui percepiamo il mondo e le persone che ci circondano. Non si tratta di censura, ma di consapevolezza nel linguaggio, perché termini legati alla disabilità usati come insulti alimentano stereotipi e rafforzano immagini abiliste. Questa riflessione riguarda l'importanza di un linguaggio che promuova rispetto e comprensione, senza cadere in battute o insulti.
N on è una questione di politically correct, ma di cultura. Usare termini legati alla disabilità come insulto o battuta non è innocuo: alimenta un immaginario abilista che riduce le persone a stereotipi e scorciatoie emotive. È da qui che parte la riflessione al centro della nuova campagna internazionale “Just Evolve”, lanciata da CoorDown in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down del 21 marzo 2026. Perché il punto non è la singola parola, ma ciò che rappresenta. Quando la disabilità diventa sinonimo di fallimento, debolezza o incapacità, il danno è collettivo: rafforza discriminazioni e rende più difficile una reale inclusione nella società. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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