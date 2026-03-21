Non è questione di censura ma di consapevolezza Le parole che scegliamo ogni giorno raccontano il mondo in cui vogliamo vivere

Le parole che utilizziamo quotidianamente riflettono il modo in cui percepiamo il mondo e le persone che ci circondano. Non si tratta di censura, ma di consapevolezza nel linguaggio, perché termini legati alla disabilità usati come insulti alimentano stereotipi e rafforzano immagini abiliste. Questa riflessione riguarda l'importanza di un linguaggio che promuova rispetto e comprensione, senza cadere in battute o insulti.