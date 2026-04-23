Un uomo è stato estradato dal Venezuela negli Stati Uniti con l’accusa di essere un presunto agente di Hezbollah. La collaborazione tra il governo venezuelano e gli Stati Uniti, guidati dall’amministrazione Trump, prosegue e coinvolge anche aspetti di natura giudiziaria. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra i due paesi, con attenzione particolare alle attività di gruppi considerati terroristici.

La cooperazione tra il Venezuela di Delcy Rodriguez e gli Stati Uniti di Donald Trump continua. E non si limita all’ambito petrolifero ed economico. L’avvicinamento tra i due Paesi, in seguito all’arresto dell’ex leader del regime, Nicolas Maduro, adesso prende sfumature sul piano della giustizia internazionale. L’ultima prova è l’estradizione in Panama di Ali Zaki Hage Jalil, un uomo accusato dalle autorità panamensi ed americane di avere collaborato nell’esplosione di un aereo commerciale nel 1994. Nell’attentato sono morte 21 persone, tra cui 12 membri della comunità ebraica di Panama e tre cittadini americani. Secondo gli Usa e Israele, Hage Jalil è membro dell’organizzazione terrorista sciita Hezbollah.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Ali Zaki Hage Jalil, il presunto agente di Hezbollah estradato dal Venezuela

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