Aggressione youtuber Cicalone estradato dalla Finlandia un 39enne rumeno secondo presunto responsabile del pestaggio

Un uomo di 39 anni, originario della Romania, è stato estradato dalla Finlandia e considerato il principale sospettato dell’aggressione a un youtuber noto come Cicalone. L’episodio è avvenuto il 12 novembre scorso vicino alla fermata “Ottaviano” della metropolitana di Roma. Le autorità italiane hanno avviato le indagini e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

I fatti risalgono allo scorso 12 novembre, nei pressi della fermata "Ottaviano" della Metro A, di Roma. Cicalone era stato accerchiato e colpito violentemente da un gruppo di persone Si stringe il cerchio attorno al gruppo accusato del violento pestaggio ai danni di Simone Cicalone, lo youtub.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aggressione youtuber Cicalone, estradato dalla Finlandia un 39enne rumeno, secondo presunto responsabile del pestaggio Notizie correlate Aggressione in metro allo youtuber Simone Cicalone, 39enne indagato catturato in Finlandia ed estradatoÈ stata portata a termine l’estradizione in Italia di un cittadino rumeno di 39 anni, accusato di aggressione ai danni dello youtuber Simone... Roma: estradato da Finlandia il secondo dei 4 presunti responsabili aggressione a noto youtuberNei giorni scorsi, un trentanovenne romeno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionali; America's Cup 2027 a Napoli, Abodi: Italia di nuovo al centro del mondo; Napoli, giovane incensurato di 28 anni ferito a colpi di arma da fuoco: fermato l'aggressore; Parma-Napoli, Conte: Vogliamo la Champions, ma guardiamo anche chi è avanti a noi. Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a RebibbiaAggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia il presunto picchiatore romeno Lo YouTuber Cicalone fu brutalmente aggredito il 12 novembre nei pres ... assodigitale.it Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionaliNuovo sviluppo nelle indagini sull’aggressione avvenuta a Roma ai danni di un noto youtuber nei pressi della fermata della metropolitana Ottaviano della Linea A. Nei ... ilmessaggero.it Estradato Victor Dascalu: una svolta nel caso dell'aggressione a Simone Cicalone È stato estradato in Italia Victor Dascalu, uno dei membri del gruppo responsabile della violenta aggressione ai danni dello youtuber Simone Cicalone, avvenuta presso la stazi - facebook.com facebook