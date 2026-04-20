Aggressione youtuber Cicalone estradato dalla Finlandia un 39enne rumeno secondo presunto responsabile del pestaggio
Un uomo di 39 anni, originario della Romania, è stato estradato dalla Finlandia e considerato il principale sospettato dell’aggressione a un youtuber noto come Cicalone. L’episodio è avvenuto il 12 novembre scorso vicino alla fermata “Ottaviano” della metropolitana di Roma. Le autorità italiane hanno avviato le indagini e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
I fatti risalgono allo scorso 12 novembre, nei pressi della fermata "Ottaviano" della Metro A, di Roma. Cicalone era stato accerchiato e colpito violentemente da un gruppo di persone Si stringe il cerchio attorno al gruppo accusato del violento pestaggio ai danni di Simone Cicalone, lo youtub.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Aggressione in metro allo youtuber Simone Cicalone, 39enne indagato catturato in Finlandia ed estradatoÈ stata portata a termine l’estradizione in Italia di un cittadino rumeno di 39 anni, accusato di aggressione ai danni dello youtuber Simone...
Roma: estradato da Finlandia il secondo dei 4 presunti responsabili aggressione a noto youtuberNei giorni scorsi, un trentanovenne romeno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionali; America's Cup 2027 a Napoli, Abodi: Italia di nuovo al centro del mondo; Napoli, giovane incensurato di 28 anni ferito a colpi di arma da fuoco: fermato l'aggressore; Parma-Napoli, Conte: Vogliamo la Champions, ma guardiamo anche chi è avanti a noi.
Cicalone aggredito in metro a Roma, arrestato in Finlandia presunto aggressore ora rinchiuso a RebibbiaAggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia il presunto picchiatore romeno Lo YouTuber Cicalone fu brutalmente aggredito il 12 novembre nei pres ... assodigitale.it
Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato il terzo complice a Fiumicino dopo indagini internazionaliNuovo sviluppo nelle indagini sull’aggressione avvenuta a Roma ai danni di un noto youtuber nei pressi della fermata della metropolitana Ottaviano della Linea A. Nei ... ilmessaggero.it
Estradato Victor Dascalu: una svolta nel caso dell'aggressione a Simone Cicalone È stato estradato in Italia Victor Dascalu, uno dei membri del gruppo responsabile della violenta aggressione ai danni dello youtuber Simone Cicalone, avvenuta presso la stazi - facebook.com facebook