Un uomo sospettato di collegamenti con Hezbollah è stato consegnato alle autorità panamensi dopo essere stato estradato dal Venezuela. Si tratta di Ali Zaki Hage Jalil, ritenuto coinvolto in una vicenda legata a una strage aerea avvenuta nel 1994. La sua consegna avviene nel quadro di un'operazione internazionale tra i tre paesi.

Ali Zaki Hage Jalil, presunto legato alla rete Hezbollah, è stato consegnato alle autorità di Panama dopo essere stato estradato dal Venezuela. L’uomo, di origine colombiana-venezuelana, è atterrato presso l’aeroporto di Tocumen per rispondere delle responsabilità legate alla strage del volo 901 della compagnia Alas Chiricanas, avvenuta nel 1994. L’arrivo sul suolo panamense ha il trasferimento immediato dell’indagato presso la Direzione di Investigazione Giudiziaria, in un contesto di sorveglianza estremamente rigorosa. Il percorso legale che ha portato a questo momento è iniziato nel novembre 2025, quando l’interessato era stato fermato sull’isola di Margarita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage aerea del 1994: Panama estradato sospetto legato a Hezbollah

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