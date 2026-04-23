Chi chiude dopo l’abbandono di Signorini? Mondadori smentisce

Dopo settimane di voci sulla possibile chiusura del settimanale Chi, la casa editrice ha ufficialmente smentito le indiscrezioni. In un comunicato, l’azienda ha affermato che il progetto editoriale continuerà senza interruzioni e che non ci sono piani di sospensione o chiusura. La notizia si era diffusa in rete e sui media, generando attenzione tra i lettori e gli addetti ai lavori.

Si parlava da giorni della chiusura del settimanale Chi, ma adesso è Mondadori ha chiarito la notizia è totalmente infondata. Il magazine continua la sua storia aldilà di Signorini Era circolata voce che il settimanaleChistarebbe attraversando un periodo di crisi, soprattutto dopo che aveva ricevuto un abbandono da parte diAlfonso Signorini.Lettera43aveva dato questa notizia rivelando che la rivista era ai titoli di coda e che prossimamente avrebbe potuto chiudere battenti. Ma adesso è laMondadoristessa, gestita daMarina Berlusconi, a smentire queste voci, sottolineando che che non è vero nulla di tutto ciò. “A me ora è passata la pesante...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chi chiude dopo l’abbandono di Signorini? Mondadori smentisce Notizie correlate Bruttissima notizia per Alfonso Signorini, dopo lo scandalo Corona, chiude il suo giornale: addio “Chi”Un’indiscrezione che ha il sapore della svolta epocale sta circolando con insistenza nelle ultime ore, scuotendo il mondo della cronaca rosa italiana. Leggi anche: L’ultimo saluto di Signorini: Chi dovrà tremare dopo queste parole? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo 106 anni chiude lo storico negozio Caravaglio: Si spegne un pezzo di città; Tra ferramenta e belle arti, dopo oltre mezzo secolo chiude l’attività dei Podo; Wired Italia chiude i battenti: Condé Nast dice addio alla rivista tecnologica; Wired Italia chiude, Caffo: L'IA divora la testata nata per raccontarla. Il settimanale Chi verso la chiusura dopo lo scandalo Signorini: Marina Berlusconi vuole puntare di più sui libriÈ Lettera 43 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale in quel di Mondadori si starebbe pensando di chiudere il settimanale Chi dopo lo scandalo Signorini ... fanpage.it Il settimanale Chi verso la chiusura: la scelta drastica di Marina Berlusconi dopo lo scandalo SignoriniIl settimanale Chi verso la chiusura: questa la voce riportata come insistente negli ambienti di Mondadori da Lettera 43, secondo cui il magazine di gossip fondato nel 1995 e finito nel tritacarne del ... today.it Seconda Categoria D, ecco come si chiude la stagione. Chi ha vinto, chi va ai playoff - facebook.com facebook