Bruttissima notizia per Alfonso Signorini dopo lo scandalo Corona chiude il suo giornale | addio Chi

Una notizia sorprendente riguarda la chiusura del giornale diretto da Alfonso Signorini, dopo le polemiche legate allo scandalo Corona. Nei giorni recenti, si susseguono voci insistenti che parlano di una decisione definitiva in merito alla fine di questa testata. La notizia sta facendo discutere molto nel settore della stampa di gossip, generando reazioni di sorpresa tra addetti ai lavori e lettori.

Un’indiscrezione che ha il sapore della svolta epocale sta circolando con insistenza nelle ultime ore, scuotendo il mondo della cronaca rosa italiana. Al centro della vicenda c’è Alfonso Signorini e uno dei progetti editoriali più riconoscibili degli ultimi decenni. Una notizia che, se confermata, segnerebbe la fine di un’era per il gossip nostrano e aprirebbe scenari completamente nuovi per il settore. Cala il sipario su Chi: un altro dolore per Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Lettera43, ai vertici di Mondadori si starebbe valutando una decisione drastica: interrompere definitivamente le pubblicazioni del settimanale Chi, fondato nel 1995 e diventato nel tempo un punto di riferimento per la cronaca mondana.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Bruttissima notizia per Alfonso Signorini, dopo lo scandalo Corona, chiude il suo giornale: addio “Chi” Notizie correlate Alfonso Signorini dice ”addio” su Chi e ‘commenta’ CoronaIn apertura del nuovo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini, storico direttore della rivista di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori,... Alfonso Signorini annuncia l’addio a Chi: “Scelta presa da tempo, nessuna influenza del caso Corona”Con una lettera rivolta ai lettori, Signorini comunica che lascerà la direzione di Chi, settimanale che dirige da quasi 20 anni, spiegando tuttavia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La verità di Alfonso (Signorini) sull’amore, la fedeltà e i tradimenti!; NEWS | Chanel Totti insultata per il peso: il trainer sbotta; Un disastro La notizia dopo l’ultima puntata del GF Vip cosa è successo. Bruttissima notizia per Alfonso Signorini, dopo lo scandalo Corona, chiude il suo giornale: addio ChiNon accennano a finire i problemi per Alfonso Signorini: dopo lo scandalo di Fabrizio Corona, il suo settimanale, Chi, rischia la chiusura. donnapop.it Alfonso Signorini: nuove accuse rivolte al giornalistaAlfonso Signorini ripiomba al centro della cronaca mondana con le accuse che lo vedo come principale colpevole di avances nei confronti di possibili partecipanti al GF quando è stato conduttore. Scopr ... notizie.it Nuova scossa giudiziaria per Alfonso Signorini Dopo le anticipazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, anche Vito Coppola ha denunciato l’ex conduttore del Grande Fratello: https://fanpa.ge/FSNK6 - facebook.com facebook