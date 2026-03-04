L’ultimo saluto di Signorini | Chi dovrà tremare dopo queste parole?

Alfonso Signorini ha interrotto il silenzio e si prepara a rivelare dettagli che fino a ora sono rimasti nascosti. Dopo mesi di assenza, sembra deciso a parlare pubblicamente, lasciando intendere che le sue parole avranno un peso importante. Chi ascolterà dovrà prepararsi a lasciarsi sorprendere, mentre l’attesa cresce e le sue dichiarazioni si avvicinano.

Alfonso Signorini ha lasciato Chi in silenzio per mesi. Ora promette di svelare tutto. E qualcuno, là fuori, sta già sudando freddo. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Alfonso Signorini lascia Chi dopo 20 anni — e promette di dire tutto. Un addio che sa di bomba a orologeria. Alfonso Signorini, storico direttore del settimanale Chi, ha scritto il suo ultimo editoriale. Vent’anni di carriera, vent’anni di gossip, vent’anni di potere mediatico. Finiti. Ma non senza uno stoccata finale. Nel suo congedo ai lettori, Signorini rompe il silenzio sullo scandalo che lo ha travolto — quello sollevato da Fabrizio Corona — e lo fa con parole che bruciano. Parla di “squallore che si commenta da solo”, di “menzogne e cattiverie”, di chi osserva i crimini con “un ghigno o un silenzio che delinque quanto il crimine stesso”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Signorini, dopo Corona, vuole fare un'altra denuncia: ecco di chi si tratta (resterete senza parole)La vicenda che vede contrapposti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona continua ad allargarsi e a coinvolgere nuovi protagonisti.

