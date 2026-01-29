Liam Rosenior ha subito preso in mano la squadra e ha portato i Blues a vincere, lasciando in secondo piano le critiche a Maresca. La partita contro il Napoli è stata la dimostrazione che il nuovo allenatore sta facendo sul serio. Con una vittoria convincente, Rosenior ha dimostrato di saper cambiare rotta e di poter contare su un Chelsea che, almeno per ora, sembra aver trovato una nuova strada.

Il modo migliore per zittire i dubbiosi è semplicemente vincere le partite. Parola di Liam Rosenior, il tecnico del Chelsea che da quando ha sostituito Maresca ha dato un cambio di rotta deciso alla stagione dei Blues. Corsi e ricorsi il Napoli si è trovato ad affrontare una squadra, il Chelsea, che gli precluse l’acceso al turno successivo di Champions anche con Walter Mazzarri. Il tecnico fresco di nomina allora era Roberto Di Matteo la cui ultima panchina segnalata è in Corea de sud. La rivoluzione gentile di Rosenior è analizzata da The Athletic “ Liam Rosenior comincia a trasformare i dubbi in segnali concreti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea è stata la celebrazione di Rosenior che ha già fatto dimenticare Maresca

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Con l’addio di Enzo Maresca, il nome di Liam Rosenior emerge come uno dei potenziali sostituti sulla panchina del Chelsea.

Enzo Maresca commenta la sua separazione dal Chelsea, sottolineando di aver lasciato il club con un senso di orgoglio e serenità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Champions, Napoli-Chelsea, il club londinese accusa: feriti due nostri tifosi. L'appello: Siate prudenti; Napoli-Chelsea, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Napoli-Chelsea 2-3, Eurodelusione: gli azzurri escono tra gli applausi; Napoli-Chelsea finisce male per Conte: è fuori dalla Champions! Tutte le dichiarazioni.

Il Napoli visto contro il Chelsea non è per niente da buttareUna cosa è il percorso Champions e un'altra la partita di ieri. La differenza in campo tra il Napoli e il Chelsea è stata minima ... ilnapolista.it

Napoli-Chelsea – Tra piccoli errori, Turpin e il Var meritano la sifficienzaLa gara di ieri sera fra Napoli e Chelsea di Champions League, è stata diretta dal francese Clement Turpin, la cui direzione ... ilnapolionline.com

#Napoli- Vigilia Napoli-Chelsea, tifoso inglese ferito: indagini sull'aggressione e attesa per la gara Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV facebook

Napoli-Chelsea, le pagelle x.com