Il Chelsea ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore dopo soli tre mesi alla guida della squadra. La decisione arriva in seguito alla sconfitta per 3-0 contro il Brighton, partita che ha portato alle dimissioni dell’allenatore precedente. La scelta di esonerare il tecnico è avvenuta poche settimane dopo la sua nomina, avvenuta a metà gennaio. La squadra si trova ora senza guida tecnica in un momento di alti e bassi.

Liam Rosenior non è più l’allenatore del Chelsea. Il club ha annunciato il divorzio dal tecnico inglese, che solo a metà gennaio, poco più di tre mesi fa, aveva firmato un contratto di cinque anni e mezzo dopo essere stato promosso dallo Strasburgo per guidare i Blues dopo le dimissioni di Enzo Maresca. Presentato come un tecnico intelligente in grado di lavorare nel sistema Chelsea dove l’allenatore è forse la 7ª persona più importante nelle gerarchie del club, Rosenior viene messo alla porta dopo una serie di 5 sconfitte consecutive in campionato senza segnare nemmeno un gol, sequenza che i Blues non mettevano insieme dal 1912, l’anno dell’affondamento del Titanic.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Mondiale per club al caos: il Chelsea esonera Rosenior dopo tre mesi

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