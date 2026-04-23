Un’agenzia investigativa della Florida sta esaminando un caso che coinvolge ChatGPT, il noto modello di intelligenza artificiale. L’indagine si concentra su un episodio in cui l’IA sarebbe stata collegata a una sparatoria, portando a confronti tra le autorità e il sistema di intelligenza artificiale stesso. In passato, ChatGPT era stato al centro di attenzione per questioni relative alla diffusione di dati sanitari, ma questa volta il focus è su un episodio di violenza.

O penAI è attualmente oggetto di un’indagine penale in Florida e il motivo riguarda proprio ChatGPT. Se in precedenza il noto modello di IA è finito sotto i riflettori per dinamiche concernenti il rilascio di informazioni sanitarie, adesso si cambia registro. L’accusa contesta a ChatGPT di aver fornito consigli a un assassino prima di una sparatoria di massa avvenuta lo scorso anno alla Florida State University. Il caso solleva non pochi interrogativi, ma il principale quesito resta uno: qual è il ruolo effettivo dell’IA nella sparatoria? Come per il caso delle informazioni sanitarie rilasciate a utenti che chiedevano diagnosi a ChatGPT, l’attenzione si è spostata sull’IA in sé piuttosto che sull’impiego singolo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ChatGPT coinvolto in una sparatoria: «Se fosse una persona, sarebbe accusata di omicidio»

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