Sparatoria in università ChatGPT sotto accusa | Se fosse umano lo incrimineremmo indagine senza precedenti

In Florida, le autorità hanno aperto un’indagine penale contro la società che ha sviluppato il sistema di intelligenza artificiale coinvolto in una sparatoria avvenuta in un’università. Il procuratore generale ha dichiarato di voler approfondire i fatti e ha affermato che, se il software fosse un essere umano, sarebbe soggetto a incriminazione. L’indagine si concentra sulle responsabilità e sui rischi legati all’uso di questa tecnologia.

Il procuratore generale della Florida ha avviato un’ indagine penale contro OpenAI, l’azienda creatrice di ChatGPT, accusando il chatbot di intelligenza artificiale di aver fornito indicazioni precise all’uomo accusato di aver ucciso due persone durante una sparatoria alla Florida State University nell’aprile del 2025. L’accusa è di una gravità senza precedenti nel panorama della regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Durante una conferenza stampa tenutasi martedì, il procuratore generale James Uthmeier ha rivelato dettagli inquietanti sulle conversazioni avvenute tra il presunto assassino e il sistema di intelligenza artificiale. “ Il chatbot ha consigliato allo sparatore quale tipo di arma usare, quali munizioni abbinare a quale arma, e se una pistola sarebbe stata utile a corto raggio “, ha dichiarato Uthmeier.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sparatoria in università, ChatGPT sotto accusa: “Se fosse umano lo incrimineremmo” (indagine senza precedenti) Notizie correlate OpenAI sotto accusa: ChatGPT complice del massacro alla FSU?L’ufficio del procuratore generale della Florida ha avviato una procedura penale contro OpenAI, concentrandosi sul ruolo giocato dal chatbot ChatGPT... Milano, sparatoria: l’agente sotto accusa, i colleghi denuncianoSvolta nelle indagini sulla sparatoria: i colleghi mettono sotto pressione l’agente di Milano Un agente di polizia a Milano è al centro di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ChatGPT può aver avuto un ruolo in un omicidio?; Florida, aperta indagine penale su ChatGpt per la sparatoria all'Università della Florida: le chat incriminate; ChatGPT usata dal killer per la strage nel campus. La Florida apre un'indagine su OpenAI; Florida, indagini su ChatGpt: Diede consigli all'attentatore dell'università. ChatGPT può aver avuto un ruolo in un omicidio?Vuole capirlo la procura della Florida, che ha aperto un’indagine sul chatbot e su OpenAi dopo una sparatoria in un’università ... ilpost.it Florida, indagini su ChatGpt: Diede consigli all'attentatore dell'universitàLa procura generale della Florida ha avviato un'indagine su OpenAi con l'accusa di non aver gestito in maniera adeguata i rischi derivati ... iltempo.it A Belve, il rapper Shiva parla della sparatoria e della condanna per tentato omicidio, dopo la quale ha patteggiato ricevendo una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Cosa ha rivelato - facebook.com facebook Shiva: «Fedez mi ha danneggiato la carriera. La pistola della sparatoria non so che fine abbia fatto» x.com