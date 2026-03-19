Il processo penale si svolge attraverso le azioni di giudici e avvocati, ma il pubblico ministero svolge un ruolo chiave come protagonista di primo piano. La sua funzione consiste nel rappresentare l’accusa e condurre le indagini, seguendo le procedure stabilite dalla legge. In questa procedura, il pm lavora in modo autonomo e indipendente, con il compito di accertare i fatti e portare avanti le indagini.

di Lelio Freccero Il gioco del calcio è nel Dna di noi italiani, conosciamo tutti questo gioco, se non direttamente, per osmosi, come mia madre, a cui il pallone non interessa, però guardava intere partite in tv per intravedere il volto del figlio in tribuna (al mondiale Germania 2006 c’è anche riuscita). In Italia usare la metafora calcistica è una strategia di marketing infallibile. Forse per questa ragione i sostenitori del Sì la ripetono all’infinito. Il direttore Sallusti in ogni dibattito ribadisce “Immaginate una partita in cui l’arbitro, invece di essere neutro, appartiene ad una delle squadre”. Segue Antonio Di Pietro “Il processo penale di tipo accusatorio è come una partita di calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se il processo penale fosse una partita, il pm sarebbe il guardalinee. Non una squadra come pensa qualcuno

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Tutto quello che riguarda processo penale

Temi più discussi: Caso Pifferi: il ricorso per cassazione della Procura Generale (anche sulle generiche concesse per il clamore mediatico); Detenuto e poi assolto: nessun indennizzo se la condotta ha ingenerato l’errore; Deepfake e processo penale: la crisi della prova documentale; Mancata notifica del ricorso introduttivo, alle Sezioni Unite la validità della sentenza.

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