Chartars ha avviato un ciclo di workshop dedicati alla stampa d’arte, in collaborazione con Milano Printmakers. Gli incontri si concentrano su tecniche di lavorazione, l’uso della materia e la creazione di segni attraverso vari processi di stampa. L’iniziativa mira a offrire ai partecipanti un’esperienza pratica e approfondita nel campo della stampa artistica, coinvolgendo esperti del settore e artisti.

Chartars presenta un nuovo ciclo di workshop dedicati alla stampa d’arte, realizzati in collaborazione con Milano Printmakers. Un progetto che nasce con un obiettivo preciso: riportare al centro il rapporto diretto con i materiali, il tempo del fare e la costruzione consapevole dell’immagine. In un contesto in cui la produzione visiva è sempre più veloce e digitale, questi corsi si muovono in direzione opposta. Qui il segno si costruisce, si incide, si stampa. Non esistono scorciatoie: ogni passaggio richiede attenzione, precisione e presenza. È proprio in questo processo che la stampa d’arte mantiene oggi il suo valore più forte. Il programma si sviluppa come un percorso strutturato che attraversa diverse tecniche, dalla linoleografia all’acquaforte, fino alla realizzazione di matrici e progetti personali.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Chartars apre i workshop di stampa d’arte: un percorso tra materia, segno e processo

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