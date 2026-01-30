Sotto il segno dell’arte | un’occasione di confronto tra arte legalità e cultura

La Fondazione Costanza ha organizzato un nuovo evento, “Sotto il segno dell’arte”, che mette insieme arte, legalità e cultura. Il presidente Alessandro Costanza e il general manager Filippo Lo Iacono, due figure importanti nel mondo artistico e culturale, hanno promosso questa iniziativa per valorizzare il patrimonio artistico italiano. L’appuntamento si propone come un’occasione di confronto tra esperti e pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di tutelare e promuovere la cultura attraverso il rispetto delle regole.

La Fondazione Costanza, con il presidente Alessandro Costanza e il general manager Filippo Lo Iacono, figure di spicco nel panorama artistico e culturale, noti per la loro collaborazione in iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico, presenta l'evento . Domani sabato 31 gennaio alle 17,30 presso l'auditorium ai Crociferi. A collaborare con loro Masterset Italia di Gioele Pennino. Saluti istituzionali: Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto Convegno sulla legalità Intervengono: Alessandro Costanza (presidente); Filippo Lo Iacono (general manager); Angela Ganci (psicoterapeuta e giornalista); Ninni Terminelli (avvocato); Rosario Lanzetta (avvocato esperto in diritto internazionale); Ospiti speciali: Yaren Fricano (videomaker, regista di Palermo Rewind); Historical Dance Academy; Bartolomeo Ferrante (regista di "L'Ultimo Sorriso"); Antonella Macaluso (presidente Ass.

