Si apre nel segno dell' emozione la prima conferenza stampa di Sanremo 2026

Il debutto della conferenza stampa di Sanremo 2026 risente dell’emozione generale, causata dall’attesa per l’evento e dalla presenza di artisti già pronti a salire sul palco. Laura Pausini, coinvolta fin da marzo, ha condiviso entusiasmo e impegno, mentre i collaboratori si preparano da mesi. La giornata si apre con un clima di entusiasmo tra gli organizzatori e i partecipanti, pronti a vivere una grande festa musicale.

«Q uest’anno deve essere una grande festa, lavoro da marzo con Laura Pausini ma già da mesi erano tutti pronti anche gli altri. Musicalmente credo sia un festival con tanti sapori diversi, dal country, al rock, al latino, sono felicissimo che ci siano questi pilastri che portano in giro la musica italiana nel mondo, come Laura, Eros (Ramazzotti), Bocelli, ecc.». Così Carlo Conti durante la prima conferenza stampa del 76esimo Festival di Sanremo edizione 76. Carlo Conti, la tv e la famiglia. guarda le foto Leggi anche › Carlo Conti dice «basta»: quello del 2026 sarà il suo ultimo Sanremo › Tanti Festival, mille emozioni: Rai 1 celebra Pippo Baudo con “Ho fatto 13”, la storia di tutti i suoi Sanremo «Il mio festival da sempre è “Baudiano” e il primo festival senza Baudo è toccato proprio a me, ed è dedicato a lui, era doveroso» ha detto il direttore artistico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nella prima conferenza stampa di Sanremo 2026, Laura Pausini e Carlo Conti tra lacrime e voce rotta dall'emozioneLaura Pausini e Carlo Conti hanno partecipato alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026, dopo aver annunciato emozione e lacrime nel loro intervento.

Sanremo 2026, la prima conferenza stampa. Conti e Pausini in lacrime, Fiorello a sorpresaDurante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini si sono commossi, mentre Fiorello ha sorpreso tutti con una battuta.

L'intervista a Ditonellapiaga - Festival di Sanremo 2026

