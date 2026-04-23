Cgil ' l' Italia senza politiche industriali rischia il declino'

La Cgil segnala che in Italia si stanno verificando problemi profondi nel settore industriale, descrivendoli come un processo di vera e propria deindustrializzazione. Secondo il sindacato, questa situazione mette a rischio interi territori e comporta rischi per l'economia nazionale. La denuncia arriva in un momento in cui si parla poco di politiche specifiche per il rilancio industriale, nonostante le criticità evidenziate.

"Problemi profondi", "un processo di vera e propria deindustrializzazione", "interi territori si desertificano" e in aree come il Sud "la situazione diventa drammatica": è netto l'allarme che la Cgil lancia dalla sua assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell'industria, con la relazione introduttiva del segretario confederale Gino Giove: "Senza politiche industriali il Paese rischia il declino". Gli altri Paesi si muovono con un "ritorno alle politiche industriali", l'Italia è "senza strategia". Intanto, "le vertenze industriali raccontano il problema del Paese, "si moltiplicano", "dall'acciaio all'automotive, dalla chimica di base all'energia, fino al tessile e moda": quelle aperte al Mimit "coinvolgono 114 aziende (+11 da febbraio) e 138.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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