L' ex ministro Andrea Orlando a Vasto per parlare di nuove politiche industriali

Sabato 14 marzo a Vasto, nella sala Aldo Moro alle 10, si svolgerà un evento dedicato alle nuove politiche industriali. L’ex ministro Andrea Orlando sarà presente per discutere delle trasformazioni nel settore produttivo e delle sfide che il territorio deve affrontare. L’iniziativa intende offrire uno spazio di confronto pubblico su questi temi, coinvolgendo cittadini e operatori locali.

L'evento è organizzato dal Partito Democratico e si intitola "Nuove politiche industriali per governare le trasformazioni" All'incontro prenderà parte Andrea Orlando, già ministro dell'Ambiente, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, che attualmente guida, nell'ambito della delega affidatagli dalla segretaria Elly Schlein, il Forum Industria del Partito Democratico, nell'ambito del quale è stato elaborato il Libro Verde sul futuro dell'industria. Un contributo centrale per riflettere su come accompagnare i processi di trasformazione economica, produttiva e sociale, tutelando lavoro, territori e coesione sociale.

