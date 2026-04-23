A poche ore dall'inizio di nuovi colloqui di pace a Washington, Israele ha accusato Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano ha riferito che le forze di Hezbollah hanno aperto il fuoco in alcune zone del paese, contravvenendo agli accordi stabiliti. La notizia giunge in un momento di crescente tensione tra le parti, con i colloqui di pace che sembrano essere messi a rischio.

Israele ha accusato Hezbollah di avere violato il cessate il fuoco in Libano, a poche ore dalla seconda tornata di colloquio di pace a Washington. "Hezbollah ha lanciato un missile anticarro verso i soldati dell'Idf che operavano a sud della linea di Difesa avanzata nel Libano meridionale. Questo incidente costituisce una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha scritto su X il portavoce internazionale dell'Idf Nadav Shoshani. "Il missile anticarro è atterrato vicino ai soldati dell'Idf" tra cui "non sono stati segnalati feriti", ha riferito. L'esercito israeliano nel frattempo ha rinnovato l'ordine agli abitanti del sud del Libano a non avvicinarsi al fiume Litani e a non cercare di tornare a casa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cessate il fuoco violato a poche ore dai colloqui di pace: Hezbollah non vuole la pace con Israele

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