Cesena vs Sampdoria trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026, si sfidano Cesena e Sampdoria. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre: i romagnoli cercano una vittoria per avvicinarsi ai playoff, mentre i liguri devono evitare i playout. Le formazioni probabili sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa su una piattaforma televisiva specifica.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli devono vincere per avvicinarsi ai playoff, mentre i blucerchiati devono scongiurare i playout. Cesena vs Sampdoria si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 19.30 presso l’Orogel Stadium CESENA VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci da un trittico di partite nelle quali hanno raccolto soltabto un punto, contro il Sudtirol. Una striscia negativa arrivata in un momento delicato della stagione e che rischia di compromettere l’accesso ai playoff. I blucerchiati sono reduci da una brutta sconfitta contro il Monza, dopo tre ko consecutivi.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cesena vs Sampdoria, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Opta Sports: il match program di Cesena-Sampdoria. Cesena Sampdoria, la classifica racconta due momenti diversi ma i numeri difensivi avvicinano molto più di quanto sembri: le ultimeCesena Sampdoria, la classifica racconta due momenti diversi ma i numeri difensivi avvicinano molto più di quanto sembri: le ultime Cesena–Sampdoria non sarà soltanto una partita pesante per la classi ... sampnews24.com Siano, il debuttante di cui tutti si fidano: sabato in Cesena-Sampdoria giocherà la prima partita dopo 740 giorniSettecentoquaranta giorni dividono una passerella di fine stagione da una partita vera. La passerella di fine stagione, distante poco più di due ... corriereromagna.it