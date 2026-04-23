Cesare Rascel | Papà era una star come Michael Jackson non sarei mai stato alla sua altezza

In un'intervista recente, l'attore e cantante ha raccontato il rapporto con il padre, riconoscendo la sua fama come una vera e propria leggenda dello spettacolo italiano. Ha detto che il padre era paragonabile a una star come Michael Jackson e ha ammesso di non essere mai riuscito a raggiungere il suo stesso livello. Il peso del cognome ha segnato il suo percorso nel mondo dello spettacolo, portandolo a confrontarsi con un personaggio di grande rilievo.

Il peso di un cognome come il suo, inevitabilmente, lo ha portato a confrontarsi con un vero e proprio mito dello spettacolo italiano. Ma nella mente e nel cuore di Cesare Rascel, figlio dell’indimenticabile Renato, ci sono anche i ricordi in bianco e nero di un’infanzia trascorsa tra i camerini e il palcoscenico, al fianco di un padre che per lui ha persino organizzato una “fuga”. Un vero mito “come Michael Jackson”. Per Cesare Rascel, autore e produttore di 53 anni, Renato era prima di tutto un padre, ma con la consapevolezza di essere al cospetto di un grande. “ Non era un divo. Basso, con il baffetto e il nasone, incarnava l’uomo comune. Piaceva proprio per questo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cesare Rascel: “Papà era una star come Michael Jackson, non sarei mai stato alla sua altezza” Notizie correlate Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Jaafar Jackson: «Per catturare l'essenza di mio zio Michael Jackson ho dormito sul pavimento di camera sua»Il biopic parte dagli anni ’60, quando i Jackson 5 muovevano i primi passi in Indiana sotto la direzione ossessiva del padre violento Joe, prosegue...